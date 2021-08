MotoGp, a Silverstone capolavoro di Quartararo e dell'Aprilia

Il capolavoro di Fabio Quartararo e quello dell'Aprilia. A Silvertone la festa è per due con il leader del Mondiale che stravince e allunga in classifica e la casa di Noale che risale sul podio con la splendida corsa di Aleix Espargaro dopo 21 anni nella classe regina della MotoGp.

Seconda la Suzuki di Alex Rins, mentre dopo un inizio promettente finiscono nelle retrovie la Ducati di Francesco Bagnaia, solo quattordicesimo, e la Yamaha di Valentino Rossi addirittura diciottesimo.

Meravigliosa scena di Aleix Espargarò al termine della gara. Lo spagnolo, dopo aver abbracciato il proprio team al parco chiuso, corre verso il box dove lo attendevano i due figli. Commovente abbraccio con i due bambini, con il pilota Aprilia visibilmente emozionato. "Ho sempre creduto nel progetto Aprilia, abbiamo lavorato tanto, voglio ringraziare tutta la squadra per questo podio"

Una gara entusiasmante quella del Gp d'Inghilterra preceduta da una super notizia: Franco Morbidelli in Yamaha a partire dal Gp di da Misano, nel fine settimana del 18 e 19 settembre, e Andrea Dovizioso al suo posto nel team Petronas, con Valentino Rossi. La novità di mercato piloti è stata annunciata dal team director Yamaha, Lin Jarvis.

"Mancano le firme sui contratti, ma siamo già d'accordo con Morbidelli per il passaggio nel team ufficiale, con cui potrebbe correre già a Misano. E quando arriva Morbidelli Dovizioso prenderà il suo posto con Rossi in Petronas."Dal 2022 Morbidelli sarà un pilota ufficiale Yamaha - ha spiegato Jarvis - Questo era già previsto, ma la novità è che può venire da noi prima, mi aspetto che a Misano Morbidelli scenda già in pista come pilota ufficiale del Factory Team Yamaha" Oltre alla festa Aprilia l'Italia delle due ruote si gode un podio tricolore anche nella Moto 3 con la tripletta azzurra grazie al trionfo di Romano Fenati, seguito dai connazionali Antonelli e Foggia.

