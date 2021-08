Masters 1000 Cincinnati, si ferma agli ottavi di finale l'avventura di Berrettini e Sonego

Si ferma agli ottavi di finale l'avventura di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego nel Western & Southern Open, Atp Masters 1000 in corso sui campi in cemento di Cincinnati in Ohio.

Il 25enne romano n.8 del ranking è stato eliminato 6-4 6-3 dal 21enne canadese n.17 del mondo Felix Auger Aliassime, mentre il 26enne torinese n.27 in Atp è stato battuto dal 23enne greco n.3 del ranking mondiale Stefanos Tsitsipas. Nel torneo femminile eliminata al terzo turno la giapponese n.2 al mondo Naomi Osaka, battuta dalla svizzera Jil Teichmann per 3-6 6-3 6-3.

© Riproduzione riservata