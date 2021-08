"Ho avuto una pericardite post vaccino", la denuncia della pallavolista Francesca Marcon

“Ho avuto e ho tuttora una pericardite post vaccino, chi paga il prezzo di tutto questo?“. È destinata a far discutere la denuncia della pallavolista Francesca Marcon, vincitrice di scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Coppa Cev.

La giovane ha dovuto saltare il raduno del Volley Bergamo e rinviare l'inizio della stagione pallavolistica a causa di un problema di salute causato probabilmente dal vaccino. In particolare Marcon ha una pericardite, ovvero l’infiammazione della membrana del pericardio che, secondo quanto emerso da alcuni studi, sarebbe una conseguenza del vaccino.

La società si è limitata a comunicare che la schiacciatrice si unirà al gruppo la prossima settimana. “Forse questo mio discorso può risultare un po’ blasfemo – ha scritto – ma mi chiedo: non esiste una forma di ‘risarcimento’ per chi subisce danni a livello di salute dopo aver fatto il vaccino?? Premetto che non sono no vax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma. Non so se vi può interessare, ma io ho avuto e ho tuttora una pericardite post vaccino… Chi paga il prezzo di tutto?”.

