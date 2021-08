Sonego agli ottavi del torneo di Cincinnati, fuori Sinner e Fognini

Lorenzo Sonego come Matteo Berrettini si qualifica per gli ottavi di finale del Western & Southern Open, l’Atp Masters 1000 che si sta disputando sul cemento di Cincinnati, in Ohio. Eliminati invece Jannik Sinner e Fabio Fognini.

Il 26enne torinese, al 27 posto del ranking mondiale, ha battuto lo statunitense Tommy Paul (numero 56) con il punteggio di 7-6 (11-9) 6-2. Il diciannovenne altoatesino, che è numero 15 in Atp dopo la vittoria nel Washington Citi Open, è stato sconfitto invece in tre set dopo avere vinto il primo. Di 5-7 7-6 (7-4) 6-4 il punteggio in favore di un altro statunitense, John Isner (numero 25). A battere Fabio Fognini con il punteggio di 6-1 7-5 l’argentino Guido Pella.

