Ex poliziotta scartata per un tatuaggio chiede aiuto a Jacobs: "Per rientrare l'ho cancellato"

Chiede aiuto a Marcel Jacobs Arianna Virgolino, che fu poliziotta per diversi mesi, nel 2019, in servizio alla Stradale di Guardamiglio, nel Lodigiano. Era un bravo agente: la premiò persino l’allora prefetto di Lodi Marcello Cardona, per aver sedato una rissa in un locale della provincia. Poi, però, è arrivata la sospensione, per un tatuaggio sul polso peraltro già cancellato.

Il problema arriva quando in estate va indossata la divisa a maniche corte e si vede anche solo la minima cicatrice del tatuaggio tolto. La Virgolino è tuttora fuori dalle forze dell’ordine.

Oggi chiede aiuto proprio a Jacobs, il campione olimpico portacolori della polizia di Stato, che di tatuaggi ne ha più di uno. Perchè in qualche modo la consideri e la aiuti a tornare al suo posto. Perchè lei, come urla al mondo, senza quell'incarico non riesce proprio a stare. "Lui - sottolinea - come grande campione può far tanto perchè io venga reintegrata nel lavoro che amo". ANSA

