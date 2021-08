MotoGp, tributo speciale per Valentino Rossi: bandiera sopra il circuito e un "Danke" per il "Dottore"

L'Austria rende omaggio a Valentino Rossi che oggi ha corso per l'ultima volta in MotoGp al Red Bull Ring. Al termine di una gara sotto la pioggia, che ha visto il "Dottore" chiudere in ottava posizione, sul cielo di Spielberg è sventolato un tricolore col volto di Rossi e un "Danke" che ha omaggiato la carriera del pilota italiano nove volte iridato, che a fine stagione si ritirerà dal mondo della MotoGP.

