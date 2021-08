Olimpiadi, un'Italia da sogno insegue altre medaglie: ecco le gare di oggi

L'Italia brilla alle Olimpiadi, ma non è ancora finita. Nella penultima giornata di gare, sabato 7 agosto, ci sono altre opportunità per gli azzurri.

In particolare si punta alla medaglia nel ciclismo su pista all’Americana con Elia Viviani e Simone Consonni. Finalissime dei 10mila e del salto in alto femminili.

Nella maratona femminile, mai in lotta per i primi posti l'unica azzurra in gara, Giovanna Epis, che chiude al 32esimo posto staccata di 7 minuti e 49 secondi. Doppietta Kenia: vince la medaglia d'oro Peres Jepchirchir con il tempo di 2 ore 27 minuti e 20 secondi.

Argento all'altra keniana Brigid Kosgei. Bronzo all'americana Molly Seidel.

L'israeliana Lonah Chemtai Salpeter quarta a quattro chilometri dall'arrivo ha ceduto di schianto e si è dovuta fermare per la fatica e il caldo e l'umidità opprimente già nelle prime ore della mattina giapponese al Sapporo Odori Park.

Questi gli altri azzurri in gara oggi, 7 agosto, ai Giochi olimpici di Tokyo:

- Staffetta 4x400 metri uomini, finale: VLADIMIR ACETI, DAVIDE RE, EDOARDO SCOTTI, ALESSANDRO SIBILIO.

- Golf: quarto giro donne: LUCREZIA COLOMBOTTO ROSSO, GIULIA MOLINARO.

- Ginnastica ritmica: qualificazioni all-around gruppi: MARTINA CENTOFANTI, AGNESE DURANTI, ALESSIA MAURELLI, DANIELA MOGUREAN, MARTINA SANTANDREA.

- finale all-around individuale: MILENA BALDASSARRI.

- Karate: kumite, eliminazioni +61 kg donne: SILVIA SEMERARO.

- Ciclismo su pista: finale madison uomini: SIMONE CONSONNI, ELIA VIVIANI.

- Lotta libera: ripescaggi 97 kg uomini: ABRAHAM CONYEDO RUANO.

- Nuoto sincronizzato: squadre programma libero: BEATRICE CALLEGARI, DOMIZIANA CAVANNA, LINDA CERRUTI, FRANCESCA DEIDDA, COSTANZA DI CAMILLO, COSTANZA FERRO, GEMMA GALLI, ENRICA PICCOLI, FEDERICA SALA.

- Queste invece le gare dell'Olimpiade di Tokyo in cui oggi si assegnano medaglie: - Atletica: maratona donne; salto in alto donne; 10.000 metri donne; giavellotto uomini; 1.500 metri uomini; 4x400 metri donne; 4x400 metri uomini.

- Golf: torneo femminile; - Canoa: C2 500 metri donne; C1 1.000 metri uomini; K4 500 metri donne; K4 500 metri uomini.

- Beach Volley: finale maschile.

- Basket: finale maschile.

- Pugilato: 52 kg uomini; 51kg donne; 75kg uomini; 69kg donne.

- Tuffi: 10 metri uomini.

- Ginnastica ritmica: all-around individuale.

- Pallanuoto: finale maschile.

- Ciclismo: madison uomini.

- Baseball: finale.

- Equitazione: salto a squadre.

- Pentathlon moderno: individuale maschile.

- Nuoto sincronizzato: gara a squadre.

- Lotta: 65kg uomini; 97kg uomini; 50kg donne. - Karate: +61kg donne; kumite +75kg uomini.

- Calcio: finale maschile.

- Pallamano: finale maschile.

- Pallavolo: finale maschile.

