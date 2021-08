Malagò difende Jacobs: "Imbarazzanti certe accuse di doping della stampa estera"

Imbarazzanti. Così Giovanni Malagò definisce i sospetti di doping avanzati dalla stampa estera, in particolare anglosassone, nei confronti del nuovo campione olimpico dei 100 metri piani Marcell Jacobs.

«Le considerazioni di alcuni vostri colleghi sono veramente fonte di grande dispiacere e anche imbarazzo sotto tutti i punti di vista», ha osservato il presidente del Coni ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio 1. «Oggi ha risposto bene Paolo Camossi, allenatore di Marcell - ha proseguito Malagò -. Parliamo di atleti che vengono sottoposti quotidianamente ai controlli antidoping e quando fanno un record tutto si raddoppia. Il numero dei test è impressionante. Per questo la mia è una difesa a spada tratta di Marcell: dispiace che qualcuno dimostri di non saper accettare la sconfitta».

A Tokyo il numero uno del Coni si sta godendo le imprese dell’Italia Team, che a sei giorni dal termine dei Giochi ha già superato lo score di Rio 2016, con la 29esima medaglia conquistata dai velisti Ruggero Tita e Caterina Banti, e ora punta al record assoluto di 36 podi. «Conosco bene la forza della squadra e conosco i ranking internazionali. Ho sempre detto che avremmo fatto meglio di Rio e lo abbiamo fatto - ha ribadito Malagò -. Sugli ori ho sempre detto che avrebbero inciso tante variabili, ma abbiamo ancora diverse carte a disposizione e tutte le squadre ai quarti di finale: non solo pallavolo, basket e pallanuoto, ma anche il beach volley. E poi abbiamo le Farfalle e i quartetti della pista. Mi sembra tanta roba: era difficile immaginare che a cinque giorni dalla fine delle Olimpiadi avremmo avuto tutte le basi piene».

Decisamente impossibile era invece prevedere il trionfo di Jacobs nei 100 metri piani. «È la favola dello sport - ha spiegato il presidente del Coni -. Da sempre sostengo che queste Olimpiadi sarebbero state straordinarie per importanza e complessità. In alcuni casi siamo stati penalizzati, abbiamo lasciato per strada medaglie che molti davano per scontate, ma ne abbiamo prese altre. Orgoglio italiano? Mi sono appellato da subito a questo sentimento, anche sull’onda del successo del calcio agli Europei, e devo dire che tutti gli atleti si sono sentiti appartenenti all’Italia Team con senso di grande fierezza».

Infine, Malagò è tornato sul tema dello ius sportivo che ha scatenato il dibattito anche in Italia. «Sulle mie parole c'è stato un equivoco gigantesco - ha dichiarato il presidente del Coni -. Io ho solo fatto presente che una legge già c'è, ma nell’atto pratico non si realizza. Se a 18 anni e un giorno, come dice la norma, si diventa cittadino italiano, bisogna ricevere la cittadinanza. Il problema è invece che comincia una vera via crucis che conosco a memoria, con pratiche di uffici, prefetture, ministeri. Ho seguito molti casi in prima persona, so di cosa parlo».

