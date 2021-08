Olimpiadi, i risultati degli italiani: bronzo nella 4x100 misti, delusione scherma, medaglia sicura nella vela

Un'altra medaglia (25esima) di bronzo per l'Italia arriva staffetta 4x100 misti di nuoto. Per Paltrinieri, invece, non c'è una nuova impresa. Delude ancora la scherma che così torna a casa senza ori. C'è grande attesa per Tamberi che alle 12,10 ora italiana tenterà il salto da medaglia. Nei 100 metri occhi puntati su Tortu con la semifinale alle 12.23 e su Jacobs con la semifinale alle 12.31. La finale si disputerà alle 14.50. "Siamo al settimo cielo": è la felicità di Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Federico Burdisso, Alessandro Miressi medaglia di bronzo a Tokyo 2020 nella staffetta 4x100 misti di nuoto. Durante la prima intervista con RaiSport, gli azzurri hanno sventolato la bandiera tricolore. "Nel nostro gruppo c'è grande unione: sapevamo che le prime due (Usa e Gran Bretagna) erano irraggiungibili. L'oro? Ce lo prenderemo a Parigi 2024". Ottime notizie dalla vela: medaglia d’argento sicura per Ruggero Tita e Caterina Banti nel Nacra 17. Con un primo e due secondi posti nelle ultime tre regate prima della medal race, gli azzurri hanno aumentato il vantaggio sugli inseguitori in classifica generale.

09:11 - VELA: La danese Anne-Marie Rindom ha vinto la medaglia d’oro nella vela, categoria Laser Radial. Argento alla svedese Olsson, bronzo all’olandese Bouwmeester. Squalificata in partenza nella medal race, Silvia Zennaro ha chiuso al 7° posto in classifica generale.

06:30 - ATLETICA: L'azzurra Sara Fantini, 23enne di Fidenza, si è classificata per la finale del martello donne con la misura di 71,68 che le è valso il 12/o posto complessivo e quindi l'ammissione alla sfida in cui le migliori si giocheranno le medaglie. "Per me era già un sogno stare qui - il commento dell'azzurra -, figurarsi fare la finale, è la ciliegina sulla torta. È fantastico, sapevo di stare bene quando siamo arrivate qui, lo sentivo, però un conto è dire di stare bene, un altro è venire qui alle nove di mattina e fare le qualifiche, che sono sempre difficili da affrontare, soprattutto a livello mentale". "In più io non sono una persona mattiniera - aggiunge - e oggi mi sono ritrovata un po' in crisi, però l'ho gestita bene perché, nonostante il caldo e nonostante tutto, continuavo a ripetermi che meritavo di stare qui. E alla fine ce l'ho fatta".

05:07 - SCHERMA: Un altro, clamoroso disastro della scherma italiana nell'ultima gara delle Olimpiadi di Tokyo 2020: la squadra del fioretto maschile è stata subito eliminata. Nei quarti di finale, gli azzurri (Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola che ha sostituito l'infortunato Andrea Cassarà) sono stati sconfitti dal Giappone per 45-44.

04:55 - NUOTO: Medaglia di bronzo per l’Italia nella 4x100 mista, ultima gara del programma del nuoto ai Giochi Olimpici di Tokyo. Gli azzurri Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno chiuso al 3° posto nuotando in 3'29"17, battuti soltanto dagli Stati Uniti (3'26"78, nuovo record del mondo) e dalla Gran Bretagna (3'27"51).

04:27 - NUOTO: Con gli ultimi cento metri di Federica Pellegrini alle Olimpiadi, la staffetta azzurra 4x100 mista femminile ha chiuso la finale di Tokyo al quinto posto. Le azzurre (Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini) hanno "toccato" in 3'56''68. Oro all'Australia, argento agli Usa, bronzo al Canada.

04:04 - NUOTO: Gregorio Paltrinieri ha chiuso al quarto posto la finale olimpica dei 1500 stile libero. L'oro è stato vinto dallo statunitense Robert Finke, l'argento dall'ucraino Mykhailo Romanciuk, il bronzo dal tedesco Florian Weelbrock. "Sono qui e non mi tiro indietro: faccio anche la 10 chilometri in mare", dice Paltrinieri, subito dopo la finale dei 1.500. "Ero stanchissimo, a metà gara ero distrutto - ha aggiunto a RaiSport -. Il tempo che ho fatto non è da me, ma lo sport è anche questo, arrivare nel modo giusto al momento giusto", ha aggiunto l'azzurro, che ha dovuto fare i conti con la mononucleosi. "La gara in acque aperte è stata la domanda degli ultimi mesi: mi dicevano che non dovevo farla, ma io la faccio".

03:37 - NUOTO: A Tokyo 2020 Lorenzo Zazzeri ha chiuso al settimo posto la finale olimpica dei 50 stile libero, con il tempo di 21''78. La medaglia d'oro è stata vinta dall'americano Caeleb Dressel in 21''07 (record olimpico), al quarto oro (il terzo individuale) a Tokyo 2020. Argento al francese Florent Manaudou, bronzo al brasiliano Bruno Fratus.

