Olimpiadi stregate per Djokovic: perde la finale per il bronzo e si ritira nel doppio misto

Il tennista serbo Novak Djokovic, numero uno della classifica Atp, ha perso la partita contro lo spagnolo Pablo Carreno per la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. Djokovic è stato sconfitto 6-4, 6-7 (6), 6-3. Venerdì era stato battuto in semifinale da Alexander Zverev. Era dal 2008, quando Rafael Nadal conquistò l’oro, che un tennista spagnolo non portava a casa una medaglia vinta ai Giochi Olimpici.

È la prima volta che il numero uno al mondo ha perso due partite di fila dopo le sconfitte rimediate all’Atp 2019 con Dominic Thiem e Roger Federer. Olimpiadi che si chiudono senza medaglie per il serbo che per un problema alla spalla sinistra non scenderà in campo per giocare la finale terzo-quarto posto nel doppio misto in coppia con Nina Stojanovic: il bronzo va alla coppia australiana Barty-Peers.

Novak Djokovic continua comunque a sognare di completare il 2021 con il 'Grande Slam'. Dopo le vittoria agli Australian Open, contro Medvedev, al Roland Garros su Stefanos Tsitsipas, e a Wimbledon contro Matteo Berrettini, il tennista serbo, che a Tokyo ha visto sfumare la possibilità di conquistare il Golden Slam, il mese prossimo cercherà di completare l’opera puntando alla vittoria degli Us Open, uno dei più prestigiosi e difficili tornei del panorama sportivo mondiale.

© Riproduzione riservata