Escono dal villaggio olimpico violando il protocollo Covid: espulsi due judoka georgiani

Due judoka georgiani sono stati espulsi dai Giochi Olimpici di Tokyo. Si tratta del primo caso in questa Olimpiade. Vazha Margvelashvili e Lasha Shavdatuashvili, entrambi medaglia d’argento rispettivamente nelle categorie -66 kg e -73 kg, si sono visti privare dell’accredito per aver violato i protocolli Covid.

Entrambi avevano lasciato il Villaggio Olimpico senza autorizzazione, per andare a fare un giro in città, contravvenendo alle rigide norme previste per gli atleti.

© Riproduzione riservata