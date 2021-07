Olimpiadi, il ct azzurro Cassani abbandona Tokyo: "Arrivo in Italia e vi spiego il perchè"

Il flop del ciclismo maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sia nella prova in linea che in quella a cronometro rischia di avere conseguenze sulla direzione tecnica. Infatti, il commissario tecnico Davide Cassani oggi rientra in Italia.

Resta ancora da definire il motivo che ha portato all’abbandono dall’Olimpiade: potrebbe essere una dimissione oppure anticipare quello che potrebbe essere un vero e proprio esonero. I vertici della Federciclismo sono cambiati nell’inverno scorso.

Il ciclismo su strada italiano a Tokyo ha conquistato il bronzo nella prova in linea femminile con Elisa Longo Borghini. L’ultima medaglia del ciclismo italiano al maschile risale ad Atene 2004, l’oro di Paolo Bettini nella prova in linea. Mai nessun azzurro è riuscito a salire sul podio olimpico nella cronometro su strada, gara inserita da Atlanta '96. AGI

