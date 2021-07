Olimpiadi, i risultati degli italiani: oro nel canottaggio e argento nel nuoto, fioretto in finale per il bronzo

8:26 - PALLANUOTO Nella terza giornata del torneo olimpico di pallanuoto maschile, un grande Settebello ha superato gli Stati Uniti per 12-11 (2-4, 3-3, 3-2, 4-2). Assoluto protagonista della vittoria della squadra allenata da Sandro Campagna è stato Francesco Di Fulvio, autore di cinque reti. Le altre otto reti azzurre sono state messe a segno da Luongo (3), Figlioli (2) e Presciutti (2). Con questo successo, l'Italia - che nelle prime due partite aveva vinto con il Sudafrica (21-2) e pareggiato con la Grecia (6-6) - ha compiuto un passo determinante per il prosieguo dell’avventura olimpica. Nel prossimo turno, sabato 31 luglio, alle ore 18.20 giapponesi (le 11.20) gli azzurri sfideranno il Giappone.

8:oo - SCHERMA Italia in finale per il bronzo nella gara a squadre di fioretto femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In semifinale le atlete azzure, Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini, hanno perso con la Francia 45-43, dopo una rimonta delle atlete francesi.

7:57 - TIRO CON L'ARCO Lucilla Boari ha vinto il derby azzurro contro Chiara Rebagliati nel 2° turno del torneo individuale di tiro con l’arco a Tokyo. Dopo aver perso le prime due manche, l’azzurra ha rimontato e chiuso 3-2. Negli ottavi la Boari incontrerà la bielorussa Hanna Marusava, che ha eliminato la giapponese Yamauchi. (

7:41 - CANOTTAGGIO Finisce in semifinale l’avventura di Gennaro Di Mauro nel singolo olimpico a Tokyo. Il canottiere azzurro ha chiuso al quarto posto la semifinale e dunque disputerà la finale B. L’Italia del canottaggio chiude dunque con un oro e due bronzi l’avventura olimpica in Giappone.

7:21 - ATLETICA Il peso delle attese non gli dà fastidio. Marcell Jacobs è pronto all’esordio olimpico e a diventare il primo italiano della storia a qualificarsi per la finale dei 100 metri. «È un obiettivo difficile, certo, ma obiettivamente alla mia portata, e decisamente uno stimolo. Mi fa anche piacere che le persone ci contino, non è un problema», dice con convinzione dal villaggio olimpico ("me la sto godendo, essere qui, al villaggio, è una sensazione unica, il sogno di ogni atleta. Sì, era anche il mio, ma non l’unico") il texano di Desenzano del Garda, deciso a continuare il proprio anno d’oro dopo il titolo europeo indoor dei 60 metri con record italiano a Torun, a marzo, e poi il primato dei 100 (9.95) firmato in maggio a Savona.

7:19 - TIRO A VOLO Niente finale per Jessica Rossi nel tiro a volo. La portabandiera dell’Italia non ce l’ha fatta a superare i cinque round di qualificazione del trap, conclusi con 6 errori complessivi per un totale di 119 piattelli centrati su 125. Una delusione per la campionessa olimpica di Londra 2012, rimasta fuori dalla finale olimpica.

4:00 - PALLAVOLO FEMMINILE L’Italia del volley femminile ha sconfitto per 3 a 0 l’Argentina confermandosi così leader della pool B del torneo olimpico dei Giochi di Tokyo 2020. Le azzurre di Davide Mazzanti alla Ariake Arena hanno facilmente avuto la meglio delle argentine vincendo tutti e tre i set, 25-21, 25-16 e 25-15. Ottima prestazione per Paola Egonu che ha concluso con 17 punti, quindi Caterina Chiara Bosetti ha realizzato 10 punti e Raphaela Folie, alla sua prima partita alle Olimpiadi, ben 8. Sette punti per Sarah Luisa Farah. Sabato 31 alle ore 21:45 locali (le 14,45 italiane) le azzurre affronteranno le Cina.

3:49 - NUOTO Greg Paltrinieri è tornato dopo la paura della mononucleosi. Il fuoriclasse del nuoto azzurro ha conquistato una stupenda medaglia d’argento sugli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. Paltrinieri è stato autore di una gara perfetta, scappando via già dopo le prime bracciate per poi toccare in 7'42"11. Rimonta incredibile dell’americano Robert Finke andato a prendersi l’oro con una mostruosa ultima vasca terminando in 7'41"87. Bronzo al collo di un 'califfò della distanza, l’ucraino Mykhailo Romanchuk (7'42"33). Fuori dal podio, quarto, il tedesco Florian Wellbrock (7'42"68).

3:21 - CANOTTAGGIO Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno conquistato l’oro al fotofinish nel doppio di coppia pesi leggeri femminile, a Tokyo 2020. Le azzurre si sono aggiudicate la medaglia nell’ultimo tratto di gara, davanti a Francia e Olanda.

