Olimpiadi, i risultati degli italiani: bronzo nei 200 farfalla e nel canottaggio, azzurri in finale di sciabola

7.40.CANOTTAGGIO Altre due barche azzurre hanno staccato il biglietto per le finali olimpiche di canottaggio. Il doppio PL femminile (Valentina Rodini, Federica Cesarini) ha vinto la semifinale quanlificandosi per la finale A. La stessa barca condotta da Stefano Oppo e Pietro Ruta si è qualificata per la finale A grazie al secondo posto in semifinale. Il due senza, con l'inserimento di Vincenzo Abbagnale insieme a Giovanni Abagnale, ha invece chiuso al 5° posto e disputerà la finale B. Stessa sorte per il due senza senior di Kiri Tontodonati e Aisha Rocek, che ha ha finito la gara al 6° posto.

7:24, SCHERMA - Grande impresa della squadra di sciabola azzurra che ha battuto l’Ungheria 45-43 e si è qualificata per la finale. Dalla scherma italiana arriverà quindi un’alta medaglia, oro o argento.

7:10. TENNIS - Fabio Fognini è uscito al terzo turno del torneo di singolare a Tokyo 2020, sconfitto in tre set dal russo Daniil Medevedev (6-2 3-6 6-2), Fognini è stato protagonista di due episodi di lancio della racchetta, poi di una protesta con l’arbitro per un punto conteso. Entrambi gli episodi lo hanno ulteriormente innervosito e spinto a perdere diversi punti consecutivi.

7:09. JUDO - Alice Bellandi è nel tabellone dei ripescaggi del torneo olimpico di judo, categoria -70 kg. Nei quarti l’azzurra è stata sconfitta dall’olandese Sanne van Dijke e ora dovrà sfidare la croata Barbara Matic.

7:00: Primo caso di positività al Covid nell’Italia Team alle Olimpiadi di Tokyo 2020: un’ora prima della gara del 4 senza, a cui avrebbe dovuto partecipare, è stato fermato Bruno Rosetti. La squadra, con Marco di Costanzo al posto di Rosetti, ha strappato il bronzo.

04:00 NUOTO - Federica Pellegrini, 7/o posto nei 200 stile libero, saluta le Olimpiadi. «E' stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: me la sono goduta dall’inizio alla fine". Protagonista della straordinaria impresa di disputare la sua quinta finale olimpica, la Pellegrini ha ufficializzato il suo legame sentimentale con l’allenatore Matteo Giunta.

Federico Burdisso è medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo sui 200 farfalla. Straordinaria la prestazione del nuotatore azzurro nelle acque dell’Aquatics Centre che fino a 150 metri era secondo. Per Burdisso, 19 anni di Pavia, l’eccellente crono di 1'54"45. Oro all’ungherese Kristof Milak con il nuovo record olimpico (1'51"25), argento al giapponese Tomoru Honda (1'53"73).

4.30 - CANOTTAGGIO - L’altra medaglia azzurra del mattino arriva dal canottaggio e dall’atteso 4 senza, svegliato all’alba da una brutta notizia: Bruno Rosetti è risultato positivo al Covid-19 e ha dunque dovuto rinunciare alla finale olimpica. A sostituirlo è stato chiamato Marco Di Costanzo, che insieme a Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino ha colto un 3 posto pieni di rimpianti ad appena 84 centesimi dall’oro: nel finale, infatti, la barca azzurra stava scalando posizioni quando è stata disturbata da un’invasione di corsia dei britannici, perdendo l’abbrivio per colmare il gap con Australia e Romania.

