Olimpiadi, tennis: battuti Errani e Musetti. Fognini e Sonego al secondo turno

Sara Errani è stata eliminata dai Giochi di Tokyo. L’azzurra è stata battuta da Anastasia Pavlyuchenkova con un 6-0 6-1. Sul risultato di 6-0, 4-1, la russa ha accusato un lieve malore a causa dell’eccessivo caldo.

In campo maschile, niente da fare per Lorenzo Musetti nel singolare del torneo di tennis dei Giochi Olimpici di Tokyo. Il giovane toscano è stato sconfitto per 6-3 6-4 al primo turno dall’australiano John Millman.

Fabio Fognini accede al 2° turno del singolare maschile. Il ligure, testa di serie numero 15, ha battuto 6-4 6-3 il giapponese Yuichi Sugita.

Anche Lorenzo Sonego accede al 2° turno del singolare maschile. Il piemontese, testa di serie numero 13, ha battuto in rimonta il giapponese Taro Daniel annullando anche un match point nel tie-break del secondo set: 4-6 7-6(6) 7-6(3) il punteggio in oltre tre ore di gioco.

