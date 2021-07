Olimpiadi di Tokyo, i risultati degli azzurri: sciabola in semifinale, taekwondo in finale con Dell'Aquila

10:50 - BASKET 3X3: Prima partita di basket 3X3 nella storia olimpica azzurra e prima vittoria per l’Italia. Le azzurre, allenate da Andrea Capobianco, hanno sconfitto la Mongolia per 15-14 in una partita disputata all’aperto, all’Aomi Urban Sport Parks. Alle ore 21.25 giapponesi (le 14.25 italiane) l’Italia sfiderà la Francia, una delle favorite per la vittoria della medaglia d’oro della disciplina che a Tokyo 2020 ha fatto il suo esordio nel programma olimpico.

10:15 - CICLISMO: La sfortuna ferma Alberto Bettiol mentre lotta nel gruppo dei primi della prova in linea su strada del ciclismo. L’azzurro ha accusato crampi, e ha dovuto notevolmente rallentare, mentre stava tentando di rientrare sull'americano McNulty e l’ecuadoregno Carapaz che avevano guadagnato una quindicina di secondo di vantaggio a meno di venti chilometri dall’arrivo. Alla fine ha vinto Carapaz, argento al belga Wout Van Aert e bronzo allo sloveno Tadej Pogacar, fresco vincitore del Tour de France.

10:00 - TAEKWONDO: Vito Dell’Aquila è in finale per la medaglia d’oro nel torneo di taekwondo, categoria 58 kg. In semifinale il pugliese ha battuto 29-10 l’argentino Lucas Lautaro Guzman. Alle 14.45, ora italiana, Dell’Aquila affronterà il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi.

09:45 - TENNIS: Lorenzo Sonego accede al 2° turno del singolare maschile del torneo olimpico di Tokyo. Il piemontese, testa di serie numero 13, ha battuto in rimonta il giapponese Taro Daniel annullando anche un match point nel tie-break del secondo set: 4-6 7-6(6) 7-6(3) il punteggio in oltre tre ore di gioco.

09:30 - TENNIS: Fabio Fognini accede al 2° turno del singolare maschile del torneo olimpico di Tokyo. Il ligure, testa di serie numero 15, ha battuto 6-4 6-3 il giapponese Yuichi Sugita.

09:10 - SCIABOLA MASCHILE: Luigi Samele è in semifinale nella prova di sciabola maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro ha battuto nel derby italiano Enrico Berrè per 15-10. Le semifinali sono in programma dalle ore 19 giapponesi (le 12 italiane).

08:53 - SPADA FEMMINILE: Svaniscono ai quarti di finale le speranze azzurre di medaglia nella prova di spada femminile a Tokyo 2020: sono state infatti eliminate le uniche due italiane che erano ancora in corsa, Rossella Fiamingo e Federica Isola. Fiamingo è stata sconfitta 15-7 dall’estone Lehis, mentre Isola è stata superata all’overtime per 11-10 dalla cinese Sun. Mara Navarria era stata invece eliminata negli ottavi sempre dalla Lehis.

08:41 - TAEKWONDO: Vito Dell’Aquila è in semifinale nel taekwondo (cat. 58 kg): il pugliese ha battuto 26-13 l'ungherese Omar Salim agli ottavi di finale e il thailandese Ramnarong Awekwiharee ai quarti (37-17).

07:05 - TIRO A SEGNO: Niente finale della pistola da 10 metri per Paolo Monna. L'azzurro ha chiuso al 26° posto, mentre si qualificavano i primi otto.

06:07 - CANOTTAGGIO: Il due senza donne di canottaggio chiude la batteria al secondo posto dietro alla Francia e davanti agli Stati Uniti e stacca il pass per la semifinale.

05:55 - TENNIS: Eliminato Lorenzo Musetti nel torneo maschile di tennis. L'azzurro viene battuto per 6-3, 6-4 dall'australiano John Millman.

05:21 - TENNIS: Sara Errani nel tabellone femminile del torneo di tennis sconfitta dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova per 6-0, 6-1.

04:55 - CANOTTAGGIO: Il 4 senza italiano chiude la batteria al secondo posto dietro solamente alla Gran Bretagna e conquista un posto nella finale in programma mercoledì 28 luglio.

04:30 - TIRO A SEGNO: La cinese Yang Qian vince il primo oro dell'Olimpiade di Tokyo. Fuori dalla finale la nostra Ceccarello dopo un ottimo avvio di gara.

04:25 - VOLLEY UOMINI: Vittoria in rimonta, al tiebreak, all'esordio nel torneo maschile di Tokyo 2020 per l'Italvolley che ha sconfitto 3-2 il Canada (26-28, 18-25, 25-21, 25-18, 15-11).

04:18 - TIRO CON L'ARCO: Nella gara mista di tiro con l'arco, Mauro Nespli e Chiara Rebagliati sono stati sconfitti negli ottavi dall'Olanda per 6-0.

04:11 - JUDO: Francesca Milani eliminata nel judo 48 kg dalla taiwanese Lin Chen-Hao.

03:53 - CANOTTAGGIO: Il doppio pesi leggeri maschile del canottaggio accede alla semifinale con il secondo posto, dietro alla Germania.

03:04 - CANOTTAGGIO, DUE SENZA UOMINI: Il due senza di canottaggio maschile chiude alle spalle dell'Australia e si qualifica alla semifinale.

02:48 - TIRO A SEGNO: Sofia Ceccarello non si qualifica per la finale della carabina da 10 metri femminile, chiudendo al decimo posto (passavano le migliori otto) a causa di un pessimo ultimo tiro.

02:20 - CANOTTAGGIO: L'Italia del due senza femminile di canottaggio: le azzurre chiudono al terzo posto alle spalle del Canada e della Romania e conquistano il pass per la semifinale.

