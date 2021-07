Golf, Molinari non parteciperà alle Olimpiadi

Francesco Molinari salta le olimpiadi di Tokyo. Il golfista torinese non riuscirà a recuperare dall’infortunio alla schiena in tempo per i Giochi.

La decisione definitiva è arrivata dopo un consulto con il suo medico di fiducia. Pronto al suo posto Renato Paratore. È lo stesso Molinari a comunicarlo tramite un tweet: "Sto cercando di trovare le parole giuste, ma non le trovo. Ho un problema alla schiena che mi ha frenato per buona parte della stagione e che adesso sfortunatamente mi impedisce di rappresentare il mio Paese nella più importante manifestazione sportiva al mondo. Farò il tifo per gli atleti italiani sperando di poter essere in grado di partecipare alle Olimpiadi in futuro".

