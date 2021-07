Berrettini-Djokovic 6-6, la diretta: si decide al tie break il primo set della finale di Wimbledon

La diretta

PRIMO SET

6-6: Berrettini recupera da 15-30 dopo due gravi errori di dritto e porta il set al tie break dopo un'ora e 1 minuto di gioco

6-5 DJOKOVIC: game di grande personalità del serbo che tiene la battuta a 0 e si assicura quantomeno di poter giocare il tie break

5-5: Berrettini ora è in partita. Il numero 7 del seeding aggancia il suo avversario

5-4: contro break di Berrettini! L'azzurro riapre il set strappando la battuta al serbo che ha concesso qualcosa. Bravo Berrettini ad approfittarne

5-3: game lunghissimo, Berrettini salva un set point e in qualche modo tiene il turno di battuta. Djokovic serve per il set

5-2: Djokovic sembra aver cancellato la tensione iniziale, altro turno di battuta tenuto in scioltezza per il 5 volte campione di Wimbledon

4-2: Berrettini torna a muovere il punteggio

4-1: Djokovic allunga con un game a 0, momento difficile per Berrettini che non riesce a limitare gli errori

3-1: arriva il primo break della partita, al secondo tentativo Djokovic va a segno. Decisiva la profondità della risposta del serbo, poche prime per Berrettini

2-1 DJOKOVIC: difficoltà per il numero 1 del mondo, costretto a rimontare da 0-30. Berrettini recrimina per un passante di rovescio sul nastro che gli avrebbe fruttato tre balle break

1-1: anche Berrettini tiene il suo primo game di servizio

1-0 DJOKOVIC: il serbo tiene la battuta nel game iniziale salvando una palla break

Si comincia: Djokovic al servizio

Due i precedenti tra i giocatori, entrambi vinti da Djokovic: il primo alle ATP Finals nel 2019 e l'ultimo al Roland Garros 2021, dove Berrettini è riuscito a strappare un set al serbo

Matteo Berrettini e Novak Djokovic entrano in campo tra gli applausi del Campo Centrale di Wimbledon: dopo 144 anni di storia del torneo di tennis più importante del mondo c'è un italiano nella domenica conclusiva dei Championships.

Tutta l’Italia in piedi per Berrettini. Nella Special Sunday dello sport italiano che oggi a Londra insegue la storia, la prima portata viene servita, alle 15, sul campo centrale di Wimbledon: Matteo Berrettini sfiderà Novak Djokovic nella finale del torneo che ogni bambino che prende una racchetta in mano sogna di vincere. Sky, per l'occasione, ha deciso di far partecipi di questo evento anche in non abbonati, e la partita sarà trasmessa in chiaro su Tv8.

Sarà la finale delle prime volte. Per la prima volta il tennista romano, 25 anni, si giocherà in una partita un titolo del Grande Slam. Per la prima volta un italiano arriva in finale sull'erba di sua maestà. Sul campo dove le tradizioni, dal 1877, contano più che su qualsiasi altro impianto di tennis, è difficile, invece, trovare una prima volta per lo sfidante di Berrettini, il numero uno del mondo Novak Djokovic che sarà in campo per la sua trentesima finale in un torneo dello Slam.

Dovesse vincere raggiungerebbe Federer e Nadal a venti titoli e andrebbe agli US Open con due obiettivi: superarli (diventando così il più titolato nella storia del tennis di tutti i tempi) e inanellare le quattro corone più importanti nello stesso anno, impresa che non riesce a nessuno da più di mezzo secolo. Ma sulla sua strada Nole sa di avere un tennista straordinario in grandissima fiducia.

© Riproduzione riservata