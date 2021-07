Olimpiadi, a Tokyo niente torcia per le strade a causa del Covid

Continuano le restrizioni sanitarie intorno agli eventi olimpici a Tokyo, dove le autorità locali hanno annunciato oggi la "cancellazione" della staffetta della torcia olimpica "sulla strada pubblica" della capitale del Giappone.

La staffetta inizierà venerdì a Tokyo, ha confermato il comune, aggiungendo che a causa della pandemia di Covid-19 tutte le sezioni che avrebbero dovuto svolgersi su strade pubbliche tra il 9 e il 23 luglio, data di apertura dei Giochi, "sono state cancellate, ad eccezione di zone insulari isolate" riguardanti l’arcipelago di Ogasawara.

Al posto delle staffette su strada pubblica saranno organizzate piccole cerimonie di accensione della torcia olimpica in vari luoghi della capitale "senza spettatori", hanno aggiunto in un comunicato le autorità di Tokyo invitando i residenti a guardarle in streaming "comodamente" a casa. ANSA

