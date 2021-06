La campionessa americana di tennis Serena Williams non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo, in programma dal prossimo 23 luglio. Lo ha annunciato la stessa tennista a Wimbledon, dove domani comincerà il celebre torneo sull'erba

"Non sono sulla lista olimpica, almeno che io sappia. E se per caso ci sono, non ci dovrei essere", ha detto la più giovane delle sorelle Williams, 39 anni, che alle Olimpiadi di Londra del 2012 vinse la medaglia d’oro nel tennis individuale proprio sui campi di Wimbledon, e altre tre ne ha vinte in doppio con la sorella Venus, a Sydney, Pechino e sempre a Londra. Williams non ha voluto spiegare le "numerose ragioni" della sua scelta. AGI

