Tennis, Caruso eliminato all'esordio a Maiorca. Travaglia avanza agli ottavi

Esordio amaro per Salvatore Caruso nei "Mallorca Championships", nuovo torneo Atp 250, dotato di un montepremi pari a 720.000 euro, che si sta disputando sui campi in erba dell’isola di Maiorca, in Spagna (ultimo appuntamento, assieme a Eastbourne, per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon). Il 28enne siciliano, nato ad Avola, numero 97 del ranking internazionale, si è arreso di fronte al ceco Jiri Vesely, 71 del mondo, col punteggio di 7-6 (2) 6-2.

Buona la prima per Stefano Travaglia. Il 29enne di Ascoli Piceno, 86 del ranking internazionale, ha sconfitto per 7-5 7-6 (4), dopo oltre due ore di lotta, l'argentino Guido Pella, 59 del mondo. Prossimo ostacolo per Travaglia lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 10 della classifica Atp e terza testa di serie del seeding, in gara con una wild card. Tra l’azzurro e il 33enne di Castellon de la Plana non ci sono precedenti.

