Berrettini vince il derby con Travaglia al Queen's, anche Fognini al secondo turno

Matteo Berrettini ha vinto il derby con Stefano Travaglia nel match di primo turno del "Cinch Championships", Atp 500 dotato di un montepremi di 1.290.135 euro che si sta disputando sui campi in erba dello storico Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna. Il romano, testa di serie numero 1 del torneo, ha chiuso 7-6(5) 7-6(4) e al secondo turno aspetta lo scozzese Andy Murray, ex numero 1 del mondo.

Vittoria al debutto per Fabio Fognini. Il 34enne di Arma di Taggia, n.29 del ranking e 8 del tabellone, ha sconfitto per 6-4, 7-6(3) il cinese di Taipei Yen-Hsun Lu, n.624 ATP. Prossimo avversario per Fognini il vincente del match tra il croato Marin Cilic, n.37 del ranking, trionfatore al Queen's nel 2012 e nel 2018, e l’austriaco Sebastian Ofner, n.174 ATP, proveniente dalle qualificazioni.

