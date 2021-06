Tennis: al Roland Garros esordio positivo per Cecchinato, out Caruso e Travaglia

Esordio positivo per Marco Cecchinato al Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa del complesso parigino. Il tennista palermitano, reduce dalla finale di Parma e che al Roland Garros ha raggiunto la semifinale nel 2018, ha sconfitto il giapponese Yasutaka Uchiyama per 3-6 6-1 6-2 6-4.

Prossimo ostacolo Alex De Minaur che ha battuto Stefano Travaglia. Il 29enne di Ascoli Piceno, che lo scorso anno si era spinto fino al terzo turno, è stato eliminato per 6-2 6-4 7-6(4) dall’australiano Alex De Minaur, numero 21 del seeding.

Anche Salvatore Caruso esce di scena al primo turno del Roland Garros maschile. Il tennista siciliano si è arreso all’esordio all’australiano Duckworth, vincente in quattro set con il punteggio di 6-4 3-6 7-6(4) 6-2.

