Grave incidente al Gran Premio d'Italia, Dupasquier travolto da 2 moto: è in gravi condizioni

Il pilota Jason Dupasquier (Ktm), coinvolto in una caduta multipla insieme a Jeremy Alcoba (Honda) e Ayumu Sasaki (Ktm) è stato caricato sull'elisoccorso che ha prelevato il pilota svizzero direttamente in pista ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Careggi di Firenze.

Dupasquier è stato travolto dalla moto di Sazaki e poi, già a terra, da quella di Alcoba. Sospese le qualifiche, un elicottero è atterrato a bordo pista per soccorrere il pilota ed elitrasportarlo a Firenze. "Era al centro della pista e credo di averlo colpito alle gambe", ha dichiara Alcoba a Sky Sport.

"Un brutto incidente nelle qualifiche di Moto3 al Mugello. Il 19enne Dupasquier sta raggiungendo in elicottero l’ospedale fiorentino di Careggi, i nostri medici sono pronti a fare tutto il possibile. Forza Jason!". Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

© Riproduzione riservata