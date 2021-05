Tennis, Cecchinato vola in finale a Parma: battuto Munar

Marco Cecchinato in finale all’"Emilia Romagna Open-Mutti Cup", nuovo ATP 250 dotato di un montepremi di 480.000 euro, organizzato da MEF Tennis Events e in corso sui campi in terra rossa del President Tennis Club di Montechiarugolo (Parma).

Il 28enne palermitano, n.104 del ranking, in tabellone con una wild card, ha battuto in semifinale lo spagnolo Jaume Munar, n.80 del ranking, con il punteggio di 7-6(2), 1-6, 6-1. L’altro finalista uscirà dal match tra gli statunitensi Tommy Paul, testa di serie numero 6, e Sebastian Korda. ITALPRESS

