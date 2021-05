Tennis, Roland Garros: urna benevola per i 10 italiani. Gli accoppiamenti

Urna tutto sommato benevola per i 10 azzurri al via nel tabellone principale del Roland Garros, che scatta domenica sulla terra rossa parigina. Al turno decisivo delle qualificazioni (venerdì la conclusione) è approdato Alessandro Giannessi. Matteo Berrettini, testa di serie numero 9, attende un qualificato, mentre Jannik Sinner (18) se la vedrà con il francese Pierre-Hugues Herbert. Per Lorenzo Sonego (26) c'è subito il sudafricano Lloyd Harris, ad attendere Fabio Fognini (27) c'è la wild card di casa Gregoire Barrere.

Questi gli altri accoppiamenti degli azzurri al primo turno: Lorenzo Musetti-David Goffin (Bel, 13); Salvatore Caruso-James Duckworth (Aus); Stefano Travaglia-Alex De Minaur (Aus, 21); Marco Cecchinato-Yasutaka Uchiyama (Jpn); Andreas Seppi-Felix Auger-Aliassime (Can, 20); Gianluca Mager-John Millman (Aus). Il serbo Novak Djokovic, prima forza del seeding, incrocerà al debutto l’americano Tennys Sandgren, mentre il russo Daniil Medvedev, numero 2 del tabellone, esordirà con il kazako Alexander Bublik. Per lo spagnolo Rafael Nadal, testa di serie numero 3, subito l’australiano Alexei Popyrin.

Non semplice l’esordio di Camila Giorgi nel tabellone femminile. Il primo ostacolo per la marchigiana sarà la croata Petra Martic, testa di serie numero 22; per Jasmine Paolini ci sarà una qualificata, per Martina Trevisan la belga Alison Van Uytvanck. Al tris delle azzurre potrebbe unirsi Elisabetta Cocciaretto, al turno di qualificazione. Per l’australiana Ashleigh Barty, numero 1 del ranking e del tabellone, c'è subito l’americana Bernarda Pera, mentre la giapponese Naomi Osaka, seconda testa di serie, se la vedrà con la rumena Patricia Maria Tig. ITALPRESS

