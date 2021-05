Internazionali d'Italia, Swiatek vince il torneo femminile: Pliskova travolta 6-0 6-0

Iga Swiatek è la nuova regina degli Internazionali d’Italia di tennis femminili, torneo Wta 1000 con un montepremi pari a 1.577.613 dollari disputato sulla terra rossa del Foro Italico di Roma.

La giocatrice polacca, numero 15 del mondo e del seeding, ha battuto nettamente nella finale odierna Karolina Pliskova, tennista della Repubblica Ceca, numero 9 del ranking internazionale e nona forza del tabellone. In soli 48 minuti la Swiatek ha piegato (e strapazzato) la rivale, imponendosi con un eloquente 6-0 6-0.

Da domani la polacca entrerà per la prima volta nella top ten mondiale, raggiungendo il gradino numero 10 (suo best ranking). La Pliskova invece salirà all’ottavo posto della classifica Wta. Per la 19enne di Varsavia, che lo scorso anno ha trionfato al Roland Garros è il primo successo in carriera in una prova 1000.

