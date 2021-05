MotoGp: in Francia pole di Quartararo, Ducati in prima fila, Morbidelli quarto

Il francese Fabio Quartararo partirà dalla pole domani nel gran premio di Francia di Motogp in programma sul circuito di Le Mans. Il pilota della Yamaha ha fatto il miglior tempo, davanti al compagno di scuderia Maverick Vinales e all’australiano della Ducati Jack Miller.

In seconda fila con il quarto miglior tempo partirà Franco Morbidelli in sella alla Yamaha, al suo fianco Johan Zarco con la Ducati e Marc Marquez sulla Honda. Valentino Rossi, che non era andato bene nelle libere, ha invece fatto il nono tempo e partirà dalla terza fila.

Viceversa Lorenzo Savadori in sella all’Aprilia, dopo l’exploit delle terze libere in cui si è classificato alle spalle di Marquez, nelle qualifiche è scivolato all’11mo posto, e sarà al via del gran premio dalla quarta fila al fianco di Luca Marini sulla Ducati non ufficiale che ha fatto il 12mo tempo. Infine soltanto sesta fila per Francesco Bagnaia su Ducati leader della classifica mondiale, e Danilo Petrucci su Ktm. ANSA

© Riproduzione riservata