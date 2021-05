Tennis: Internazionali d'Italia, con Cecchinato 5 azzurri nel tabellone principale e 4 con wild card

Sono nove i tennisti azzurri nel main draw degli Internazionali d’Italia di tennis BNL: Marco Cecchinato entra direttamente in tabellone principale per il forfait di Sebastian Korda e si aggiunge a Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, oltre alle wild card andate a Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager.

A beneficiare del forfait di Korda e della 'promozione' di Cecchinato nel main draw è Gian Marco Moroni che ottiene una wild card per le qualificazioni lasciata libera dal 28enne tennista palermitano e si aggiunge a quelle di Andrea Pellegrino, Raul Brancaccio, Flavio Cobolli. Gian Marco Moroni arriva alle qualificazioni attraverso il torneo di selezione disputato al Centro Tecnico di Tirrenia.

Nel torneo femminile le tre wild card per il main draw sono state assegnate a Camila Giorgi, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. Quattro le wild card per le qualificazioni: Jasmine Paolini e Sara Errani, mentre Lucia Bronzetti e Nuria Brancaccio si sono aggiudicate quelle in palio per le vincitrici del torneo di selezione disputato al Centro Tecnico di Formia. AGI

