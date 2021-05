Tennis, Cecchinato si qualifica nel torneo di Madrid: fuori Musetti, Mager e Travaglia

Marco Cecchinato ha centrato l'ingresso nel tabellone principale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 2.614.465 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il 28enne palermitano, n.94 del ranking, nel turno decisivo ha superato in rimonta, per 4-6 6-0 6-3, dopo due ore e 5 minuti di gioco, lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.93 del ranking.

Mastica amaro invece Stefano Travaglia, n.67 del ranking e settima testa di serie: il 29enne di Ascoli Piceno ha lottato due ore e trequarti prima di cedere per 6-7(3) 7-5 6-3 all’altro padrone di casa Pablo Andujar, n.80 ATP e 13esima testa di serie. Niente da fare anche per Lorenzo Musetti e Gianluca Mager.

Il 19enne di Carrara, n.83 del ranking, è stato sconfitto per 6-4 6-2, in un’ora e 21 minuti di gioco, dall’altro spagnolo Carlos Taberner, n.142 del ranking, in gara grazie ad una wild card. Il 26enne sanremese, n.91 Atp, ha ceduto per 7-6(4) 6-4, in un’ora e 27 minuti di partita, al francese Pierre-Hugues Herbert, n.86 del ranking. Al via nel main draw, oltre a Cecchinato, anche Jannik Sinner, Fabio Fognini e Matteo Berrettini.

