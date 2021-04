Tennis, Travaglia unico italiano in tabellone al torneo di Monaco

Stefano Travaglia è l’unico italiano al via nel tabellone principale del "Bmw Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 419.470 euro che si disputa sulla terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania.

Il 29enne di Ascoli Piceno, n.63 del ranking mondiale, è stato sorteggiato al primo turno con lo statunitense Sebastian Korda, n.66: non ci sono precedenti tra il tennista marchigiano e il 20enne figlio d’arte. La prima testa di serie è il tedesco Alexander Zverev, n.6 del ranking e vincitore di questo torneo nel 2017 e 2018, seguito nel seeding dal norvegese Casper Ruud, n.24 Atp, dal russo Aslan Karatsev, n.28 Atp, e dal serbo Filip Krajinovic, n.33 della classifica mondiale. Tutti e quattro entreranno in scena direttamente al secondo turno.

Assente il campione in carica, il cileno Cristian Garin, che si è aggiudicato l’edizione del 2019 superando in finale Matteo Berrettini (lo scorso anno il torneo non si è disputato a causa della pandemia). In gara, grazie a una wild card, anche un altro "past champion", il tedesco Philipp Kohlschreiber, a segno tre volte a Monaco (2007, 2012 e 2016). ITALPRESS

