Tennis, due italiani in semifinale: Sinner a Barcellona batte Rublev, Berrettini avanza a Belgrado

Jannik Sinner non si ferma e vola in semifinale al torneo Atp 500 di Barcellona. Nei quarti l'altoatesino ha battuto il russo Andrey Rublev, n.7 del mondo, in due set: 6-2, 7-6 (8/6).

Matteo Berrettini è approdato alle semifinali del "Serbia Open", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 650.000 euro, che si sta disputando sui campi in terra rossa del Novak Tennis Center di Belgrado, ovvero l’impianto dove si allena regolarmente Djokovic, numero uno del mondo. Il 25enne romano, numero due del tabellone e numero 10 del ranking Atp, oggi, nei quarti di finale, ha battuto il serbo Filip Krajinovic, 33 del mondo e quinto favorito del seeding, col punteggio di 6-4 6-4.

Domani, in semifinale, Berrettini affronterà il vincente del match fra il giapponese Taro Daniel e l’argentino Federico Delbonis.

