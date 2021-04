Sospesa la Superlega: "Progetto da rimodulare". Marcia indietro delle squadre inglesi e dell'Inter

Tramonta per il momento il progetto della Superlega. Dopo la defezione del Manchester City anche gli altri cinque club inglesi, coinvolti nella creazione della Superlega, si sono ritirati dal controverso piano. A loro si è poi aggiunta l'Inter con una nota ("Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dall'Inter"), fino al comunicato al termine della riunione d'urgenza organizzata dai club che avevano aderito all'iniziativa.

Nel testo si comunica che il progetto al momento non va avanti. "La situazione attuale nel calcio europeo necessita di un cambiamento. Una nuova competizione serve perchè il sistema non funziona, la nostra proposta è pienamente conforme alle leggi. Ma alla luce delle circostanze attuali valuteremo i passi opportuni per rimodellare il progetto". Questa, in sintesi, la bozza di una nota ufficiale circolata in nottata.

"La European Super League - si legge - è convinta che l'attuale status quo del calcio europeo necessiti di un cambiamento. Proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona. L'obiettivo della nostra proposta è quello di permettere allo sport di evolvere e allo stesso tempo generare risorse e stabilità per l'intera piramide calcistica, compresi gli aiuti per superare le difficoltà finanziarie a cui è andata incontro l'intera comunità calcistica a causa della pandemia. Inoltre, la nostra proposta fornirebbe agli stakeholder del calcio contributi di solidarietà significativamente migliorati".

