Tennis, Cecchinato avanza a Belgrado: ora derby con Berrettini. Caruso fuori a Barcellona

Buona la prima per Marco Cecchinato nel "Serbia Open", Atp 250 con un montepremi di 650.000 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Novak Tennis Center (l'impianto dove si allena regolarmente il numero uno del mondo Djokovic) di Belgrado. Il 28enne tennista palermitano, n.94 del ranking, ha liquidato all’esordio per 6-1 6-4, in appena 66 minuti di gioco, il serbo Viktor Troicki, n.195 Atp e in tabellone con una wild card.

Sarà dunque "Ceck" l'avversario di Matteo Berrettini, n.10 Atp e secondo favorito del seeding, che entrerà in gara direttamente al secondo turno: il siciliano ha vinto in tre combattutissimi set l’unico precedente con il romano, disputato nei quarti del challenger sulla terra di Francavilla a mare nel 2017. Sempre oggi si sono concluse le qualificazioni, con Gianluca Mager che ha staccato il pass per il tabellone principale.

Brutta sconfitta invece per l'altro siciliano Salvatore Caruso. Il tennista di Avola è stato battuto per 6-1 6-2 dal britannico Cameron Norrie nel suo esordio nel torneo di Barcellona, Atp 500 che si gioca sulla terra battuta. Nel torneo catalano risultano in tabellone anche Fabio Fognini, Jannik Sinner, Federico Gaio e Lorenzo Musetti.

