Tokyo 2020, hotel quarantena per gli atleti positivi al Coronavirus ma asintomatici

Un hotel con 300 camere da letto verrà riservato dagli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo agli atleti sintomatici, o che presenteranno lieve sintomi associati al Covid-19. Lo anticipa l’agenzia Kyodo, che cita fonti a conoscenza del dossier, evidenziando l’ultimo sforzo del comitato locale per tentare di contenere la diffusione del virus durante i Giochi estivi.

Gli sportivi o il personale tecnico che risulteranno positivi ma che non necessiteranno di un ricovero in ospedale, osserveranno un periodo di quarantena di 10 giorni nell’hotel. Gli organizzatori stanno valutando se riservare l’intero complesso alberghiero, situato a pochi chilometri dal villaggio olimpico nel distretto di Harumi, per un costo di diverse centinaia di milioni di yen, e con esso una flotta di 30 veicoli equipaggiati per il trasporto delle persone infettate.

In base all’ultimo aggiornamento del Playbook, lo scorso febbraio, gli atleti che partecipano ai Giochi saranno sottoposti a un tampone ogni 4 giorni, ma è probabile che la frequenza venga aumentata a causa della presenza delle ultime varianti del virus che hanno provocato un’impennata dei casi in Giappone nelle ultime settimane. Oltre alle competizioni delle gare durante l’evento sportivo gli atleti saranno limitati nei movimenti e non potranno utilizzare i trasporti pubblici, se non in possesso di un permesso speciale. La seconda versione del Playbook è attesa per fine aprile.

