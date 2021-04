Trofeo Italiano Amatori, il VinciTu Racing Team scalda i motori: la presentazione a Racalmuto

Il VinciTu’ Racing Team scalda i motori per questa nuova stagione che sta per iniziare nel Trofeo Italiano Amatori, che prenderà il via il 9 Maggio dal Circuito del Mugello. Presentazione ufficiale del Team dall’Autodromo Valle dei Templi di Racalmuto Sabato 10 e Domenica 11.

Una stagione che parte con nuovi ed entusiasmanti stimoli con un unico obiettivo, imporsi come Leader indiscussi della categoria per poter puntare ancora più in altro nelle stagioni a seguire. L’esperienza maturata nel 2020 al Trofeo Pirelli Cup, che ha permesso al giovane di Team di imporsi nella Classe 600 con Salvatore Torrisi e nella 1000 con Luigi La Placa del Trofei Centro Italia, è servita per maturare maggiore consapevolezza e preparare una nuova annata agonistica al Top.

Nuovi ingressi tra i piloti e nel settore tecnico, con la nuova super visione di Andrea Ballerini, ex pilota del Motomondiale, oggi Capo Tecnico di diversi Campioni in SBK e Super Sport. Tra i piloti le new entry sono Francesco De Pace classe 97 su yamaha R1 e Sebastiano Caserta Bmw s1000 rr. Confermati invece Luigi La Placa, vincitore lo scorso anno nella classe 1000, quest’anno con la nuova Ducati Panigale V4, Vincenzo Palmieri classe 72 su Yamaha R1, Massimo Buonvicino classe 79 su Yamaha R1, Federico Barone classe 90 su Yamaha R6. Occhi puntati su Alessandro Sgromo, 15 anni di Firenze, giovane promessa che nel 2019 ha preso parte al Campionato Italiano Velocità, da quest’anno con il VinciTu’ Racing Team.

Non nasconde le proprie ambizioni il Team Manager Davide Bongiorno, che insieme a Luigi e Rosario La Placa dirige il Team.“ L’anno scorso è stata una esperienza importante che ci ha fatto conoscere meglio tutto l’ambiente. I risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti e ci hanno permesso di presentarci ai nuovi sponsor con due trofei conquistati. Per questa stagione abbiamo investito veramente tanto perché l’obbiettivo è quello di vincere in questa nuova categoria per puntare ancora più in alto nel 2022.” Davide Bongiorno non soltanto Team manager, ma quest’anno anche in versione pilota con la sua Aprilia Rsv4 Factory.

Il Trofeo Italiano Amatori quest’anno segna 16 anni di storia, alle categorie Superior Cup 1000 e Avanzata 1000, si affiancheranno le due nuove categorie Trofeo Rookie Challenge e Trofeo Rookie Challenge Pro. Cinque gli appuntamenti in calendario: Gara 1 e 2 08-09 Maggio Mugello; Gara 3 06 Giugno Vallelunga (punteggio doppio); Gara 4 e 5 24 Luglio-25 Luglio Misano; Gara 6 e 7 21 -22 Agosto Mugello; Gara 8 e 9 25-26 Settembre Misano.

