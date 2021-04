Tokyo 2020, Malagò: "Olimpiadi confermate al 100%, simbolo di ripartenza"

«Le Olimpiadi di Tokyo sono al 100% confermate, sono le Olimpiadi della ripartenza. Al momento solo la Corea del Nord si è sfilata ma suppongo per motivazioni di natura geopolitica». Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto a 'Non è un Paese per giovani' su Rai Radio 2.

«La cerimonia inaugurale è prevista il 23 luglio, il Giappone è un’isola e ha preso la decisione di vietare l’accesso di tifosi fuori dal proprio Paese e questo è stato un grande sacrificio per loro. La variante giapponese? È circoscritta lì e chi arriva deve fare una serie di adempimenti molto attenti, conoscendo i giapponesi che sono scrupolosi in queste cose, direi che saranno le Olimpiadi della ripartenza pur tra mille difficoltà. Dobbiamo fare di necessità virtù» ha detto Malagò che ha anche parlato della possibile presenza di pubblico per gli Europei di calcio.

«L'obiettivo è ricominciare al meglio e prima possibile. Tante cose sono ricominciate, parlando di sport agonistico e professionistico, molte anzi troppe sono ferme. Detto questo, bisogna programmare, serve del tempo per pianificare tutto e, per parlare degli Europei di calcio, mancano circa 60 giorni all’inizio. In questo caso c'è un diktat da parte dell’Uefa» sulla presenza del pubblico. «Io penso che si potrà anche consentire, ma il problema è dirlo oggi, questa è la tematica».

