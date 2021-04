Atp Sardegna: Cecchinato out, avanzano ai quarti Musetti e Sonego

Una giornata in chiaroscuro per gli italiani impegnati nell'Atp 250 della Sardegna, uno dei tornei che inaugurano la stagione del tennis sulla terra battuta e in corso di svolgimento sui campi del TC Cagliari. Male il palermitano Marco Cecchinato, uno dei tre azzurri superstiti in tabellone: il siciliano è stato eliminato col punteggio di 7-5 6-1 dal tedesco Yannick Hanfmann, salutando anzitempo il torneo che lo scorso anno lo vide arrivare sino in finale, venendo poi battuto dal serbo Laslo Djere.

Cecchinato, che al primo turno aveva vinto il derby con Thomas Fabbiano in tre set, ha fatto partita pari fino al 5-5 del primo set. Da lì è crollato lasciando campo al tedesco che ha dominato infliggendogli un parziale di otto giochi a uno. Lo stesso Hanfmann nei quarti sarà l'avversario di Lorenzo Sonego: il torinese, testa di serie numero 3, ha fatto valere la sua miglior classifica e ha eliminato con il punteggio di 6-4 6-1 l'esperto francese Gilles Simon.

Nei quarti c'è anche il giovanissimo talento Lorenzo Musetti, tra le promesse più brillanti del tennis internazionale. Il tennista di Carrara ha superato dopo una dura battaglia il britannico Daniel Evans: punteggio finale 6-1 1-6 7-6, con Musetti autore di una grande rimonta nel tie break decisivo in cui si è trovato sotto 4-0 e poi 6-3. Nell'altro torneo Atp in corso di svolgimento a Marbella, in Spagna, eliminati gli unici due italiani in tabellone: Fabio Fognini ha ceduto nettamente a Jaume Munar mentre Gianluca Mager è stato battuto da Casper Ruud.

