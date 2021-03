Sci: gare cancellate e Sofia Goggia vince la Coppa di discesa

Sofia Goggia vince la Coppa del mondo di specialità per la seconda volta senza prendere parte alle ultime gare.

La giuria ha infatti deciso di cancellare le due discese libere odierne a Lenzerheide, in Svizzera, e pertanto l'italiana vince la Coppa del mondo di specialità per la seconda volta, dopo quella conquistata nel 2018.

In precedenza una sola italiana aveva vinto due coppe della specialità 'Regina' dello sci alpino: Isolde Kostner nel 2001 e 2002. In questa stagione la sciatrice bergamasca aveva vinto le discese della Val d’Isère, Sankt Anton am Arlberg ed entrambe quelle di Crans Montana. Goggia ha rischiato di vedere sfumare la coppetta il 31 gennaio scorso quando, sciando sulla pista di rientro verso valle dopo la cancellazione del supergigante Garmisch-Partenkirchen, è caduta procurandosi la frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio destro.

Saltati i Mondiali di Cortina, Sofia è stata autrice di un recupero sanitario record. Con 480 punti la portacolori delle Fiamme Gialle, campionessa olimpica in carica di discesa, vince la coppa di specialità con 480 punti davanti alle svizzere Corinne Suter (rimasta a 70 punti) e Lara Gut-Behrami (a 97).

