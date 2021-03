Tennis: ad Acapulco il siciliano Caruso non supera il primo turno, battuto da Isner

Lorenzo Musetti si è guadagnato un posto nel tabellone principale dell’"Abierto Mexicano Telcel", ATP 500 dotato di un montepremi di 1.053.560 dollari che si sta disputando sul cemento di Acapulco, in Messico. Nel terzo e ultimo turno delle qualificazioni il 19enne tennista toscano, n.120 Atp e terza testa di serie del seeding cadetto, ha superato per 6-4 6-2, in un’ora e 35 minuti di gioco, il portoghese Frederico Ferreira Silva (n.174 Atp). Il Next Gen azzurro esordirà nel main draw affrontando nella notte italiana l’argentino Diego Schwartzman (n.9 della classifica mondiale), terzo favorito del seeding e recente vincitore del titolo nella sua Buenos Aires. Si ferma invece all’ultimo ostacolo delle qualificazioni Federico Gaio, 29enne faentino (n.141 Atp), che nel match che valeva l’ingresso nel main draw ha ceduto per 6-3 6-3, in un’ora e 19 minuti, allo statunitense Brandon Nakashima.

Per quel che riguarda il tabellone principale semaforo rosso all’esordio per il siciliano Salvatore Caruso (n.84 Atp), sconfitto per 6-4 6-3, in un’ora e 11 minuti di partita, dallo statunitense John Isner (n.27 Atp). Altri risultati di primo turno: Sebastian Korda (Usa) b. Marin Cilic (Cro) 7-5 6-2 Alexander Zverev (Ger, 2) b. Carlos Alcaraz (Esp) 6-3 6-1 Felix Auger-Aliassime (Can, 7) b. Tennys Sandgren (Usa) 6-3 7-6(8) Laslo Djere (Srb) b. Steve Johnson (Usa) 6-2 6-3 Dominik Koepfer (Ger) b. Gerardo Lopez Villasenor (Mex) 6-4 6-2. ITALPRESS

