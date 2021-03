Tennis, altra sconfitta al primo turno per Cecchinato: eliminato a Dubai da Gasquet

Terza sconfitta consecutiva al primo turno per Marco Cecchinato: il tennista palermitano cede 6-4 6-2 in 72 minuti al francese Richard Gasquet nell'esordio nell'ATP 500 di Dubai. Dopo gli stop immediati sulla terra rossa di Buenos Aires e Santiago, anche sul cemento all'aperto degli Emirati il siciliano saluta subito il torneo e lo fa con una sconfitta netta.

Nella sfida tra rovesci a una mano, la prima in assoluto tra i due, l'ex top 10 francese domina senza lascia chance a Cecchinato: una sola palla break a favore del siciliano, nel secondo game della partita, e poi un monologo di Gasquet che una volta strappata la battuta al suo avversario non ha mai rischiato nulla al servizio.

Ancor meno partita nel secondo set, con Cecchinato subito in ritardo di un break e mai capace di rientrare. Resta un solo siciliano ancora in corsa nei tornei ATP della settimana: Salvatore Caruso farà il suo esordio ad Acapulco, in Messico, nella notte italiana contro l'americano John Isner. L'avolese, inizialmente iscritto alle qualificazioni, ha avuto accesso al tabellone principale grazie ad alcuni forfait.

© Riproduzione riservata