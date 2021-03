Sci, Sofia Goggia annuncia il rientro per le finali di Lenzerheide

Sofia Goggia sarà in gara alle finali di Lenzerheide (Svizzera) per difendere nella discesa di mercoledì 17 il primato in classifica e

conquistare così la Coppa del mondo nella regina delle disciplina alpine. Lo ha annunciato sui social la stessa atleta azzurra che si era infortunata il 31 gennaio scorso a Garmisch.

Dopo un periodo di riposo e di positiva riabilitazione, con l’ok dei medici della Fisi, la Goggia aveva rimesso gli sci nei giorni scorsi a Livigno, ricevendo positive sensazioni. Ora la decisione di tornare in gara. Sofia Goggia attualmente ha 480 punti in classifica - grazie a un secondo posto e a quattro vittorie in serie - dietro di lei ci sono le svizzere Corinne Suter con 410 punti e Lara Gut-Behrami con 383.

A Sofia - con la vittoria che assegna 100 punti, il secondo sotto 80, il terzo 60 e poi giù a scalere - basterebbe arrivare 8/a nell’ultima gara per

avere la matematica certezza di conquistare la Coppa del mondo, anche se vincesse Suter. In caso di i vittoria di Laar Gut-Behrami, invece, a Sofia basterebbe un 15/o posto e sarebbe sua la seconda Coppa di discesa, dopo quella del 2018 strappata a Lindsey Vonn.

