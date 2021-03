Ancora parità in Coppa America: Luna Rossa e New Zealand sul 2-2

Resta sul 2-2 il punteggio fra Luna Rossa e New Zealand i due team che in questi giorni si sfidano per aggiudicarsi la vittoria della prestigiosa Coppa America di vela. Si gareggia al meglio delle 13 regate: vince la coppa la prima che ne vince sette.

La giornata di regate, che si è svolta nella notte italiana, è partita con il via di gara 3 nella baia di Auckland. Si ripartiva dall'1-1 maturato dopo la prima giornata, disputata mercoledì. Buona la partenza di Luna Rossa che si è portata subito in testa. Il via della terza regata è stata rinviata di nove minuti per la presenza di barche di tifosi all'interno del campo di regata. Sono due le regate (gara 3 e gara 4) che si sono svolte.

Luna Rossa ha vinto gara 3. Lo scafo italiano con al timone il palermitano Checco Bruni, ha dominato la regata portandosi subito in vantaggio e controllando la gara tenendo a distanza i "kiwi".

L'imbarcazione italiana ha vinto gara 3 con 37" di vantaggio su Team New Zealand, sfruttando al meglio le condizioni di vento debole nella baia di Auckland. Mai l'Italia aveva vinto due regate nella finale di Coppa America. L'unico punto era arrivato nel 1992 con Il Moro di Venezia contro America 3.

New Zealand ha invece vinto gara 4 e conquistando il punto del 2-2. Neozelandesi avanti sin dalla partenza con la barca italiana costretta a inseguire. Alla fine Bruni e compagni hanno accusato un ritardo di un minuto e tre secondi. Oggi sono in programma altre due regate. Si gareggia al meglio delle 13 regate: vince la coppa la prima che ne vince sette.

