MotoGp, Marc Marquez fra gli iscritti alla gara in Qatar: lo spagnolo verso il rientro

Se sarà al via o meno del primo Gp della stagione non ci sono ancora conferme ufficiali ma un indizio c'è. Assente a Losail per i test invernali e fuori causa per tutta la passata stagione, dopo la caduta a Jerez e il triplo intervento al braccio destro, Marc Marquez risulta fra gli iscritti del Gran Premio del Qatar che il 28 marzo prossimo inaugurerà la stagione 2021 del motomondiale.

A giorni è prevista una visita di controllo, col Cabroncito che si è detto ottimista. Qualora però non arrivasse il via libera dei medici, con molta probabilità toccherà ancora a Stefan Bradl salire in sella alla sua Honda. ITALPRESS

