America's Cup, il 10 marzo inizia la sfida Luna Rossa-New Zealand: rientrato l'allarme tsunami

Il 10 marzo la prima regata. Comincerà martedì prossimo la sfida tra i campioni in carica di Emirates Team New Zealand e gli sfidanti italiani di Luna Rossa che mette in palio, la 36esima edizione dell’America's Cup.

Il via alle gare è stato dato anche dopo che un'altra allerta ha smesso di preoccupare le autorità, quella di un possibile tsunami. Ieri ad Auckland sono state infatti registrate tre scosse di terremoto che hanno colpito la stessa città e tutto il nord est del paese, e gli esperti non avevano escluso anche possibili conseguenze via mare. Ma poi l'allarme è rientrato.

Il comitato organizzatore "in seguito dell’annuncio del governo della riduzione dei livelli di allerta Covid-19", ha "stabilito che la prima regata del Match di Americàs Cup inizierà poco dopo le 16:00 (NZT) di mercoledì 10 marzo. Come da programma sono previste 2 prove al giorno. Il primo team che si aggiudica 7 regate vincerà la 36esima Americàs Cup presented by PRADA. Al momento le competizioni saranno disputate sotto livello 2 di allerta Covid-19, che prevede l’interdizione dei campi B, C, D, più vicini alla costa, al fine di evitare assembramenti. Solo quando Auckland scenderà a livello di allerta 1 sarà possibile utilizzare tutti i campi di regata".

