Tennis: Djokovic come Federer, 10 settimane in cima al mondo

Novak Djokovic come Roger Federer. Almeno per il record di permanenza in cima al mondo. Il punto settimanale sulla classifica Atp ha infatti confermato per il tennista serbo, recente vincitore degli Australian Open, il primo posto, ed è un primato che vale anche un record i longevità.

È infatti la settimana numero 310 in carriera da primo al mondo, esattamente come Roger Federer, l’highlander del tennis mondiale attualmente fermo per infortunio e quinto in classifica. E il record sarà battuto, visto che nulla nei prossimi giorni cambierà i vertici del ranking.

Con 12.030 punti, Djokovic non può essere superato dai suoi inseguitori, lo spagnolo Rafael Nadal (2 °, 9.850 punti) o il russo Daniil Medvedev (3 °, 9.735 punti). Un solo cambio da registrare nella top 20: il belga David Goffin, vittorioso a Montpellier, sale una posizione, fino alla 14/a, a discapito di Milos Raonic. Resta dunque in top ten Matteo Berrettini, decimo, mentre Fognini è 18/o. Questa la classifica Atp 1. Novak Djokovic (Srb) 12.030 pt 2. Rafael Nadal (Esp) 9.850 3. Daniil Medvedev (Rus) 9.735 4. Dominic Thiem (Aut) 9.125 5. Roger Federer (Sui) 6.630 6. Stefanos Tsitsipas (Gre) 6.595 7. Alexander Zverev (Ger) 5.615 8. Andrey Rublev (Rus) 4.609 9. Diego Schwartzman (Arg) 3.480 10. Matteo Berrettini (Ita) 3.480 ... 18. Fabio Fognini (Ita) 2.535. ANSA

