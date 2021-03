Tennis, Cecchinato subito fuori a Buenos Aires: Caruso impegnato nel derby con Mager

Non va oltre il primo turno l'avventura di Marco Cecchinato nell'ATP 250 di Buenos Aires: il tennista palermitano viene battuto all'esordio dal serbo Laslo Djere, testa di serie numero 7, col punteggio di 6-7(4) 6-2 6-3 e chiude la sua campagna argentina tra Cordoba e Baires con appena una vittoria all'attivo.

Nella città in cui ha conquistato il suo ultimo titolo ATP (era il 2019 quando batté Schwartzman in finale), il siciliano esce subito di scena perdendo un match equilibrato nel primo set ma poi scivolatogli di mano con troppa facilità. Vinto il tie break il primo parziale, "Ceck" è calato di intensità e ha finito per esporsi ai colpi del serbo, buon giocatore da terra rossa.

Resta ancora un siciliano in tabellone a Buenos Aires: è Salvatore Caruso, originario di Avola, che sfiderà all'esordio il connazionale Gianluca Mager in un interessante derby italiano. I due si sono affrontati tante volte nei circuiti minori, tra Challenger e Futures: Caruso ha vinto cinque delle sette sfide giocate ma Mager si è aggiudicato l'ultimo precedente, giocato a Genova nel 2019.

