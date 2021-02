Federico Pellegrino ha vinto la coppa del mondo di sci di fondo nella specialità sprint, a distanza di cinque anni dal primo trionfo. Il poliziotto valdostano, attualmente primo nella classifica mondiale, beneficia della conclusione anticipata della competizione.

Gli ultimi due week end di gare, previsti in Norvegia e in Repubblica Ceca sono stati infatti cancellati dalla federazione internazionale di sci per causa covid, e in pratica la stagione di cdm si concluderà con le gare previste in Engadina il 13 e 14 marzo, mentre dopodomani a Oberstdorf, in Germania, cominceranno i Campionati Mondiali. ANSA

© Riproduzione riservata