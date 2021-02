Tennis, Djokovic verso il record di durata in vetta alla classifica. Berrettini decimo

I russi Daniil Medvedev (3/o, +1) e Aslan Karatsev (42/o, +72) hanno approfittato dei buoni risultati ottenuti agli Australian Open per scalare la classifica ATP pubblicata oggi. Finalista a Melbourne, Medvedev è entrato per la prima volta nella top 3 in carriera ai danni dell'austriaco Dominic Thiem (4/o).

In vetta resta saldamente Novak Djokovic, che ieri ha vinto il nono Australian Open. Il serbo precede Rafael Nadal (2/o) di oltre 2.000 punti ed è in corsa per conquistare il record del maggior numero di settimane trascorse ai vertici del tennis mondiale, che appartiene a Federer (310). Il serbo inizierà la 311/a l'8 marzo.

Berrettini si conferma al decimo posto ed è il migliore degli italiani, seguito da Fabio Fognini che ha perso una posizione ed ora è 18/o. Classifica ATP (al 22 febbraio 2021): 1. Novak Djokovic (SRB) 12030 punti 2. Rafael Nadal (ESP) 9850 3. Daniil Medvedev (RUS) 9735 (+1) 4. Dominic Thiem (AUT) 9125 (-1) 5. Roger Federer (SUI) 6630 6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6595 7. Alexander Zverev (GER) 5615 8. Andrey Rublev (RUS) 4609 9. Diego Schwartzman (ARG) 3480 10. Matteo Berrettini (ITA) 3480 11. Denis Shapovalov (CAN) 2910 (+1) 12. Gael Monfils (FRA) 2860 (-1) 13. Roberto Bautista (ESP) 2710 14. Milos Raonic (CAN) 2630 15. David Goffin (BEL) 2600 16. Pablo Carreño (ESP) 2585 17. Grigor Dimitrov (BUL) 2575 (+4) 18. Fabio Fognini (ITA) 2535 (-1) 19. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2516 20. Stan Wawrinka (SUI) 2365 (-2).

Naomi Osaka, vincitrice degli Open d'Australia, è invece la nuova n.2, dietro l'australiana Ashleigh Barty, nella classifica WTA pubblicata oggi. Lontanissima la prima italiana, Camila Giorgi, in 80/a posizione (-1). Martina Trevisan è 90/a. Due anni dopo aver occupato il primo posto nel ranking mondiale, la tennista giapponese è solo a poco più di 1.000 punti dal trono. Terza la rumena Simona Halep, che perde una posizione. Un'altra ex numero 1 mondiale, l'americana Serena Williams, battuta da Osaka in semifinale a Melbourne, guadagna quattro posizioni (7/a), un balzo che la riporta nella top-ten. Jennifer Brady, sfortunata finalista a Melbourne, progredisce 11 posti e diventa 13/a. Classifica WTA pubblicata oggi: 1. Ashleigh Barty (AUS) 9186 punti 2. Naomi Osaka (JPN) 7835 (+1) 3. Simona Halep (ROM) 7255 (-1) 4. Sofia Kenin (USA) 5760 5. Elina Svitolina (UKR) 5370 6. Karolína Pliskova (CZE) 5205 7. Serena Williams (USA) 4915 (+4) 8. Aryna Sabalenka (BLR) 4810 (-1) 9. Bianca Andreescu (CAN ) 4735 10. Petra Kvitova (CZE) 4571 (-2). ANSA

