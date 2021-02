Luna Rossa in testa 5 a 1 su Ineos, domani le altre regate

La barca inglese Ineos ha vinto la prima regata contro Luna Rossa, che ne ha vinta un’altra e continua ad essere in testa per 5 a 1 nella coppa Prada, una sorta di "semifinale" della Coppa America, in cui si decide, al meglio delle 14 gare, chi sarà la sfidante di New Zealand.

Mancano ancora due vittoria alla barca italiana per assicurarsi la sfida; le prossime due si svolgeranno domani all’alba nella rada di Auckland.

Nella prima regata della giornata, con vento più leggero, Luna Rossa è partita in testa e ha mantenuto la prima posizione sugli inglesi fino alla fine, conquistando quindi il quinto punto. Ma, come si legge nel sito della Americàs Cup, prima della seconda gara il vento è aumentato, una condizione più favorevole a Ineos che è quindi riuscita a partire bene, per la prima volta in 6 regate, e ha portato a casa il primo punto. Le regate di oggi erano state rinviate dallo scorso mercoledì.

La squadra britannica non pare intenzionata a lasciare la vittoria agli italiani senza combattere; secondo le valutazioni tecniche riportate sul sito ufficiale della gara in corso in Nuova Zelanda, le due barche hanno prestazioni equivalenti, e il tutto si gioca nella tattica dei timonieri nei minuti immediatamente precedenti alla partenza: chi inizia in testa, finora ha sempre vinto. Il prossimo appuntamento è per domani, con le regate 7 e 8. AGI

